WDH: L'Oreal steigert Geschäft über Vorkrisen-Niveau - Höhere Dividende

CLICHY (dpa-AFX) - Der französische Kosmetikkonzern L'Oreal (LOréal) hat im zweiten Corona-Jahr 2021 deutlich mehr Geschäft gemacht als vor der Pandemie. Mit fast 32,3 Milliarden Euro lag der Umsatz währungsbereinigt und auf vergleichbarer Basis um gut elf Prozent höher als im Jahr 2019, wie der Beiersdorf-Konkurrent am Mittwochabend in Clichy mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr betrug das Plus 16,1 Prozent. Der operative Gewinn erreichte mit knapp 6,2 Milliarden Euro einen Rekordwert. Im vierten Quartal schnitt L'oreal dabei jeweils etwas besser ab, als Analysten im Schnitt erwartet hatten.

Im Vergleich zum ersten Corona-Jahr 2020 legte der Umsatz des Konzerns um gut 16 Prozent zu. Unter dem Strich verdiente L'Oreal rund 4,6 Milliarden Euro und damit 29 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Anteilseigner sollen nun eine Dividende von 4,80 Euro je Aktie erhalten, eine Steigerung um 20 Prozent./stw/he