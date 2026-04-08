08.04.2026 08:33:38

WDH/Merz: Ziel muss dauerhaftes Ende des Iran-Kriegs sein

(Überflüssiger Buchstabe in der Überschrift entfernt, Codes ergänzt)

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) begrüßt die Einigung zwischen den USA und dem Iran auf eine Waffenruhe und die Öffnung der Straße von Hormus und will weitere diplomatische Bemühungen unterstützen. "Ziel muss nun sein, in den nächsten Tagen ein dauerhaftes Ende des Krieges auszuhandeln. Dies wird sich nur auf diplomatischem Weg erreichen lassen", erklärte Merz.

Entsprechende Verhandlungen dienten dem Schutz der iranischen Zivilbevölkerung und der Sicherheit in der Region. Sie könnten eine schwere weltweite Energiekrise abwenden. "Die Bundesregierung unterstützt diese diplomatischen Bemühungen. Dazu steht sie in engem Austausch mit den USA und anderen Partnern." Deutschland werde in geeigneter Weise dazu beitragen, die freie Schifffahrt in der Hormus-Straße zu gewährleisten. Die Bundesregierung danke Pakistan für die Vermittlung der Vereinbarung./vrb/DP/stw

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