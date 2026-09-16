BVB Aktie

BVB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.09.2026 15:02:38

WDH/Nach Kreislaufproblemen: Karetsas zurück im BVB-Teamtraining

(Wiederholung: Am Anfang der Überschrift wurde ein überflüssiger Buchstabe entfernt.)

DORTMUND (dpa-AFX) - Konstantinos Karetsas ist zurück im Mannschaftstraining von Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)). Der 18 Jahre alte Grieche war vor gut einer Woche beim 3:2 in der Champions League gegen den FC Villarreal mit Kreislaufproblemen auf einer Trage vom Platz und anschließend ins Krankenhaus gebracht worden.

Nach mehreren Untersuchungen, die nach Vereinsangaben keine klare Ursache für die Probleme ergeben hatten, hatte der Offensivmann in den vergangenen Tagen bereits individuelle Einheiten absolviert. Womöglich kann er nun schon im nächsten Bundesligaspiel des BVB am Samstag beim VfB Stuttgart (18.30 Uhr/Sky) sein Comeback geben./the/DP/men

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)

mehr Nachrichten

Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

mehr Analysen
17.02.26 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BVB (Borussia Dortmund) 3,21 -0,93% BVB (Borussia Dortmund)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed-Zinsentscheid im Fokus: ATX und DAX schließen fester -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendierten aufwärts. An den US-Börsen ging es abwärts. Die Märkte in Fernost verzeichneten zur Wochenmitte Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen