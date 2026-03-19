Nemetschek Aktie

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WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

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19.03.2026 11:08:39

WDH/Nemetschek peilt etwas mehr Wachstum an als erwartet - Marge soll steigen

(Wortstellung in der Überschrift und Tippfehler im 2. Satz berichtigt)

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der auf die Bauindustrie spezialisierte Softwareanbieter Nemetschek (Nemetschek SE) peilt in diesem Jahr etwas mehr Umsatzwachstum an als von Experten gedacht. Aus eigener Kraft - also ohne Zu- wie Verkäufe von Unternehmensteilen sowie Wechselkurseffekte gerechnet - soll der Erlös um 14 bis 15 Prozent zulegen, wie der MDAX-Konzern aus München am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt zwischen 13 und 14 Prozent auf dem Zettel. Die operative Marge gemessen am Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen dürfte von 31,2 Prozent auf 32 bis 33 Prozent anziehen. Damit hatten Experten bereits gerechnet.

Vergangenes Jahr hatte Nemetschek wie bereits bekannt auch dank Zukäufen ein Umsatzplus von gut einem Fünftel auf 1,19 Milliarden Euro erzielt, die Marge stieg um einen Prozentpunkt. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn unterm Strich stieg von gut 175 Millionen auf mehr als 217 Millionen Euro./men/stk

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