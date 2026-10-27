Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
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27.10.2026 07:47:38
WDH: Novartis hebt nach dem dritten Quartal die Gewinnprognose an
(Überschrift präzisiert)
BASEL (dpa-AFX) - Bei Novartis hat der negative Einfluss von Nachahmer-Präparaten der Konkurrenz im dritten Quartal weiter nachgelassen. Zugleich profitierte der Schweizer Pharmakonzern von Produktivitätsverbesserungen und verdiente dadurch mehr als gedacht. Konzernchef Vasant Naramsinhan blickt nun optimistischer auf die Gewinnentwicklung in diesem Jahr als bisher.
Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis soll nun mindestens stagnieren oder im niedrigen einstelligen Prozentbereich steigen. Hier hatte Novartis bisher einen Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich prognostiziert. Im dritten Quartal war die Kennziffer um elf Prozent auf gut 6 Milliarden Dollar (5,4 Mrd Eur) gestiegen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Analysten hatten mit weniger gerechnet.
Unter dem Strich brach der Gewinn allerdings auf 1,2 Milliarden Dollar ein nach 3,9 im Vorjahr; hier schlugen sich milliardenschwere Wertminderungen im Zusammenhang mit dem gescheiterten Produktkandidaten Del-Desiran nieder.
Der Konzernerlös kletterte zugleich um 4 Prozent auf gut 14,5 Milliarden, damit nahm das Wachstum von Novartis weiter Fahrt auf. Für das Gesamtjahr wird weiterhin ein Umsatzplus im niedrigen einstelligen Prozentbereich erwartet./tav/hr/AWP/mis
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