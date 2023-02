WDH/POLITIK/Merz: CDU hat in Berlin klaren Auftrag für Regierungsbildung

(Wiederholung: Amt Merz im 1. Satz ergänzt.)

BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Chef Friedrich Merz sieht nach dem Sieg seiner Partei bei der Wahl in Berlin einen klaren Auftrag für die CDU zur Regierungsbildung. Merz sagte am Montag nach Beratungen der Spitzengremien der Partei, die Wähler hätten für einen Wechsel gestimmt. "Der jetzige Senat mag noch über eine rechnerische Mehrheit im Abgeordnetenhaus verfügen, politisch hat er die Mehrheit gestern verspielt", sagte Merz mit Blick auf die rot-grün-rote Landesregierung. "Die Mehrheit will den Wechsel." Merz sprach von einem guten Start der CDU ins Jahr 2023.

Die CDU war bei der Wiederholungswahl mit 28,2 Prozent stärkste Kraft geworden. SPD und Grüne liegen beide bei 18,4 Prozent, die SPD hat aber mit 105 Stimmen einen hauchdünnen Vorsprung. Die Linke rutschte auf 12,2 Prozent ab. Die AfD legte auf 9,1 zu. Die FDP flog mit 4,6 Prozent aus einem weiteren Landesparlament./sam/DP/men