(In einer früheren Version des am Donnerstag gesendeten Artikels hieß es, «Die Ukrainische Aufstandsarmee (UPA) nahm während des Zweiten Weltkriegs ethnische Säuberungen in der heutigen Westukraine vor, der zehntausende Polen zum Opfer fielen.» Richtig muss es heißen: «Die Ukrainische Aufstandsarmee (UPA) verübte während des Zweiten Weltkriegs Massaker in der heutigen Westukraine, der zehntausende Polen zum Opfer fielen.»)

ST. PETERSBURG (dpa-AFX) - Der russische Staatschef Wladimir Putin hat Europa Ignoranz für die feierliche Umbettung des Nazikollaborateurs Andrij Melnyk in die Ukraine vorgeworfen. "Alle haben es gesehen, doch fast niemand redet darüber", sagte der Kremlchef bei einer Pressekonferenz in St. Petersburg. Lediglich Polen und Israel hätten "halbherzig" darauf reagiert. Putin erwähnte auch die Benennung einer Spezialeinheit der ukrainischen Armee nach den "Helden der Ukrainischen Aufstandsarmee". Die Ukrainische Aufstandsarmee (UPA) verübte während des Zweiten Weltkriegs Massaker in der heutigen Westukraine, der zehntausende Polen zum Opfer fielen.

Vor anderthalb Wochen wurde der ukrainische Nationalist Andrij Melnyk mit einem Staatsbegräbnis unter Anwesenheit von Präsident Wolodymyr Selenskyj, Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko und Parlamentschef Ruslan Stefantschuk auf dem Nationalen Militärfriedhof bei Kiew geehrt. Der von Melnyk angeführte Teil der Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN) beteiligte sich nach dem deutschen Einmarsch in die Sowjetunion an Besatzungsbehörden. Ihre Mitglieder ermordeten Juden und Polen. OUN-Angehörige stellten zudem den Kern der auf Adolf Hitler vereidigten Freiwilligeneinheit der Waffen-SS Galizien. Melnyk starb 1964 in Köln, wurde aber in Luxemburg beigesetzt. Seine sterblichen Überreste wurden im Mai in die Ukraine überführt.

Die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem zeigte sich bei X "beunruhigt" über derartige Gedenkfeiern "auf Kosten der historischen Wahrheit und des Gedenkens an die Opfer des Holocausts". In Polen wurde insbesondere die Ehrung der UPA durch Selenskyj scharf kritisiert. Präsident Karol Nawrocki schlug vor, seinem ukrainischen Kollegen den 2023 verliehenen polnischen Orden des Weißen Adlers wieder abzuerkennen.

Mit westlicher Hilfe führt die Ukraine seit mehr als vier Jahren einen Abwehrkampf gegen eine russische Invasion. Moskau marschierte auch unter dem Vorwand einer "Entnazifizierung" in das Nachbarland ein./ast/DP/zb