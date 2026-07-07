07.07.2026 22:51:38

WDH: Rewe will Teil der Feneberg-Standorte übernehmen

(Ortsmarke korrigiert: Köln/Kempten)

KÖLN/KEMPTEN (dpa-AFX) - Rewe übernimmt einen Teil der Standorte der insolventen Supermarktkette Feneberg. Geplant sei der künftige unabhängige Betrieb jeweils eines "wesentlichen Teils" der insgesamt 72 Standorte durch die Investorengruppe LEH-Allgäu GmbH und durch Rewe, heißt es in einer Mitteilung.

Feneberg befinde sich seit dem 1. April 2026 in einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Mit der Investorenvereinbarung sei ein wichtiger Schritt zur langfristigen Sicherung von Standorten, Arbeitsplätzen und der Nahversorgung in der Region erreicht worden, heißt es weiter. Umgesetzt werden soll die Vereinbarung durch einen Insolvenzplan, der noch der Zustimmung der Gläubiger der Feneberg Lebensmittel GmbH bedarf.

Ziel sei es, das Traditionsunternehmen zu erhalten sowie Nahversorgung und Arbeitsplätze im Allgäu und in Süddeutschland zu stärken. Die Vereinbarung soll zudem die Grundlage für die weitere Entwicklung der Standorte schaffen.

Bis zu einer Entscheidung der zuständigen Behörden bleibt die Vereinbarung unter Vorbehalt./evy/DP/he

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