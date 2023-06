WDH: Rotes Kreuz verurteilt Zerstörung des Kachowka-Staudamms

(Das IKRK hat den Namen der Regionaldirektorin korrigiert: Ariane Bauer, im 2. Satz des 1. Absatzes)

GENF (dpa-AFX) - Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) hat die Zerstörung des Kachowka-Staudamms in der Ukraine verurteilt. "Zehntausende Menschen sind in einer desolaten Situation", teilte die für die Region zuständige IKRK-Regionaldirektorin Ariane Bauer mit. "Die Zerstörung von wichtiger Infrastruktur kann ganze Bevölkerungsgruppen in Verzweiflung stürzen und sie zugrunde richten. Das internationale Völkerrecht kann davor schützen, aber nur, wenn Staaten ihre Verpflichtungen einhalten."

Das humanitäre Völkerrecht umfasst Regeln, die Menschen vor den Auswirkungen bewaffneter Konflikte schützen sollen. Kernstück sind die von IKRK angestoßenen vier Genfer Abkommen. Alle UN-Mitglieder haben die Verträge dazu ratifiziert und sind daran gebunden, also auch Russland und die Ukraine. Alle an einem bewaffneten Konflikt beteiligten Parteien, ob staatliche oder nicht-staatliche Akteure - müssen sich daran halten.

Die Konventionen selbst sehen keine Sanktionen vor. Strafmaßnahmen könnten Regierungen unter Verweis auf den Verstoß gegen die Genfer Konventionen verhängen./oe/DP/jha