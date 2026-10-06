WDH/ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Gewinne - Entspannung bei Anleihen

(Am Anfang des siebten Absatzes wurde ein doppeltes Wort gestrichen.)/la

FRANKFURT (dpa-AFX) - Etwas schwindende Risiken am Anleihemarkt haben am Dienstag dem DAX geholfen. Der deutsche Leitindex schloss 0,77 Prozent im Plus bei 25.449,19 Punkten. Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten legte um 0,38 Prozent auf 30.543,27 Zähler zu.

Der deutsche Aktienmarkt profitierte dabei auch von überwiegend positiven Impulsen aus Asien und den USA. In New York erklommen die viel beachteten Indizes S&P 500 sowie NASDAQ 100 Höchststände. Begründet wurde die freundliche Tendenz an den internationalen Börsen mit einer Entspannung am Ölmarkt sowie mit der anhaltenden Rally der Technologiewerte.

An den europäischen Anleihemärkten gab es Signale der Entspannung. Diese war besonders deutlich in Frankreich. Die französische Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen, Vorsitzende des "Rassemblement National", schlug in einem Haushaltsplan vor, das Staatsdefizit bis 2032 unter 3 Prozent des Bruttoinlandsproduktes zu senken. Dies sorgte für etwas Beruhigung am Anleihemarkt, nachdem die wachsenden Staatsschulden und die politische Unsicherheit in Frankreich zuletzt die Renditen hatten stark steigen lassen und im Gegenzug den europäischen Aktienmarkt belastet hatten.

Dass der Auftragseingang in der deutschen Industrie im August überraschend deutlich eingebrochen war, trübte die Stimmung nicht. Der zweistellige Rückgang im Monatsvergleich geht vor allem auf den Rückgang bei Rüstungs-Großaufträgen zurück. Bereinigt um den Wert von Großbestellungen lag der Auftragseingang fast auf dem Niveau des Vormonats. Für einen nachhaltigen Konjunkturaufschwung fehlten jedoch weiterhin frische Investitionsimpulse, kommentierte Salah-Eddine Bouhmidi, Marktanalyst beim Handelshaus IG.

In der Vorwoche war der Dax noch bis auf 24.831 Punkte gesunken, von wo aus er sich dann wieder erholen konnte. Charttechnisch erweise sich nun die Marke von 25.500 Zählern als Hürde, fuhr Bouhmidi fort.

Unter den Einzelwerten stützte unter anderem das Schwergewicht SAP (SAP SE) den Dax. Die Aktien des Softwarekonzerns profitierten von dem guten Umfeld für Technologiewerte und gewannen fast zwei Prozent

Die Papiere von flatexDEGIRO setzten ihre Anfang September begonnene Talfahrt am MDax-Ende mit einem Abschlag von mehr als sieben Prozent fort. Die Investmentbank Oddo BHF erachtet die durchschnittlichen Marktschätzungen für das dritte Quartal des Online-Brokers als etwas zu hoch.

Die Aktien von HENSOLDT zollten ihrem jüngst guten Lauf mit einem Minus von 4,5 Prozent Tribut. Eine Kaufempfehlung des Analysehauses Jefferies hatte ihnen letztlich nicht weiter hinauf geholfen. Auch die Anteilscheine der Rüstungsunternehmen Rheinmetall TKMS thyssenkrupp Marine Systems) und RENK verloren deutlich. Der Panzerbauer Rheinmetall hat inzwischen mit der Serienproduktion von Satelliten begonnen und will damit das Produktportfolio erweitern.

An der Spitze des Nebenwerte-Indexes SDAX schnellten die Anteilsscheine des Neulings SGL Carbon (SGL Carbon SE) um fast elf Prozent in die Höhe. Der Spezialgraphit- und Carbonfaserhersteller hatte sich für das laufende Geschäftsjahr optimistischer gezeigt und seine Ergebnisprognose erhöht.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging 0,48 Prozent höher bei 6.272,23 Punkten aus dem Handel. Auch die Börsen in London (FTSE 100) und Zürich (FTSE 100) stiegen moderat. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial legte zum europäischen Börsenschluss um 0,7 Prozent zu./la/he

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---