International Consolidated Airlines Aktie

WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

11.03.2026 21:14:39

WDH/ROUNDUP: Eine halbe Stunde lang kein Flugbetrieb am BER

(Wiederholung aus technischen Gründen)

SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Am Berliner Hauptstadtflughafen BER ist der Flugbetrieb am Abend zwischenzeitlich für etwa eine halbe Stunde unterbrochen worden. "Der Betrieb läuft inzwischen aber wieder", sagte ein Flughafensprecher auf dpa-Anfrage. "Wir haben kurzzeitig den Flugbetrieb einstellen müssen." Grund sei der Hinweis auf die Sichtung eines unbekannten Flugobjekts gewesen. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über den Vorfall berichtet.

Wie die Bundespolizei auf Anfrage mitteilte, habe sich der Hinweis allerdings nicht bestätigt. Die Polizeikräfte hätten bei einer "Nahbereichssuche" weder eine Drohne noch ein anderes infrage kommendes Flugobjekt feststellen können. "Der Verdacht hat sich nicht erhärtet."

Nach Angaben des Flughafensprechers kam der Hinweis von einem Mitarbeiter, der von einem Hangar aus am Himmel eine Beobachtung gemacht hatte, die ihm verdächtig vorkam. Daraufhin habe es ab 18.40 Uhr eine halbe Stunde lang keine Starts und Landungen gegeben. Das sei in solchen Fällen das Standardverfahren./ah/DP/mis

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

mehr Analysen
09.03.26 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
09.03.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
09.03.26 International Consolidated Airlines Overweight Barclays Capital
02.03.26 International Consolidated Airlines Equal Weight Barclays Capital
02.03.26 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
