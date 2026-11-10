K+S Aktie

K+S ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.11.2026 09:54:38

WDH/ROUNDUP: K+S engt Gewinnausblick 2026 ein - Projekt Werra 2060 kommt voran

(Im dritten Absatz wurde die Angabe zum prozentualen Rückgang beim operativen Gewinn präzisiert.)

KASSEL (dpa-AFX) - Der Kalidünger- und Salzproduzent K+S (K+S) hat seinen Ausblick für den Gewinn 2026 nach dem dritten Quartal nachgeschärft. "Wir haben uns auch im dritten Quartal in einem anspruchsvollen geopolitischen Umfeld solide entwickelt", sagte der Vorstandsvorsitzende Christian Meyer laut Mitteilung vom Dienstag. "Die Preisentwicklung in unseren beiden Kundensegmenten war weiter positiv. Sehr erfreulich verlief der Absatz mit Düngemittelspezialitäten, mit denen wir höhere Margen erzielen."

Für 2026 erwartet Meyer nun ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 700 bis 750 Millionen Euro, nachdem bisher 680 bis 760 Millionen Euro im Plan gestanden hatten. Die Analystenschätzung liegt in der Mitte der neuen Spanne. Die Erhöhung des unteren Endes der Zielspanne begründete das Unternehmen mit angebotsseitigen Einschränkungen am Weltkalimarkt. Das obere Ende sei zugleich gesunken, weil "ein möglicher Preisanstieg in Übersee bislang nicht eingetreten ist".

In den drei Monaten bis Ende September steigerte der im MDax notierte Konzern den Umsatz im Jahresvergleich um gut 6 Prozent auf 934 Millionen Euro, während der operative Gewinn um knapp drei Prozent auf rund 108 Millionen Euro sank. Der Rückgang liege vorwiegend an geopolitisch bedingt höheren Logistik- und Energiekosten sowie einer planmäßigen Instandhaltungspause im kanadischen Werk Bethune. Diese sei anders als im Vorjahr vollständig im dritten Quartal durchgeführt worden.

Nach neun Monaten stehen ein operatives Ergebnis von 563 Millionen Euro sowie ein bereinigter freier Finanzmittelzufluss von 119 Millionen Euro in den Büchern.

Derweil treibt das Management wichtige Projekte voran, und zwar mit einem Kapazitätsausbau im kanadischen Werk Bethune sowie hierzulande mit dem Projekt Werra 2060. Zu Bethune erklärte Konzernchef Meyer in einer Video-Botschaft, "ein wichtiger Meilenstein ist bereits erreicht: Unsere neue Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage ist in Betrieb. Damit können wir den Strombedarf in Bethune künftig weitgehend selbst decken."

Das Projekt Werra 2060 soll zugleich die Produktion des Konzerns im hessisch-thüringischen Grenzgebiet bis 2060 sichern. Mit dem schon länger laufenden, insgesamt rund 600 Millionen Euro teuren Umbau, will K+S zudem den CO2-Ausstoß und die Abwässer deutlich senken. Auch der Bedarf an Kühlwasser wird stark reduziert.

Am Standort Wintershall liefen inzwischen die Bauarbeiten für die neuen Gebäude, so Meyer weiter. "Gleichzeitig bauen wir die notwendige Infrastruktur über und unter Tage weiter aus. Auch am Standort Unterbreizbach haben weitere Arbeiten planmäßig begonnen./mis/jsl/jha/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Nachrichten zu K+S AG

mehr Nachrichten

Analysen zu K+S AG

mehr Analysen
08:40 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:19 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
14.10.26 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 K+S Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.26 K+S Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

K+S AG 12,83 -4,68% K+S AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 034,35 -0,12%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Märkte mit roten Vorzeichen -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen