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12.11.2026 15:16:38

WDH/ROUNDUP: Nvidia-Chef tritt nach Affären zurück

(Überflüssiges Wort "führte" im ersten Absatz entfernt.)

SANTA CLARA (dpa-AFX) - Der langjährige NVIDIA-Chef Jensen Huang ist nach Affären zurückgetreten. Den Posten übernimmt kommissarisch Finanzchefin Colette Kress, wie der Chip-Konzern mitteilte. In der Zwischenzeit solle intern und extern nach einer dauerhaften Besetzung gesucht werden. Der 63-jährige Huang wurde zu einem Aushängeschild des KI-Booms und führte Nvidia zu Rekordzahlen. Vorbörslich weitete die Aktie ihre Kursverluste auf rund zehn Prozent aus.

Huang hatte am Wochenende zugegeben, seine Ehefrau betrogen zu haben. Zuvor war in Medienberichten die Rede von einem engen Verhältnis zu einer Frau gewesen, die von US-Sicherheitskreisen verdächtigt werde, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein. Mitte der Woche folgten Berichte über eine weitere Affäre, diesmal mit einer Top-Managerin von Nvidia. Bei Verhältnissen von Chefs mit ihnen untergeordneten Managern greifen US-Verwaltungsräte gewöhnlich hart durch.

Gesicht des KI-Wandels

Die Chips von Nvidia, einer der wertvollsten Firmen der Welt, dominieren in Rechenzentren beim Training und dem Betrieb Künstlicher Intelligenz. Huang profilierte sich als Gesicht des KI-Wandels: Bei Nvidia-Konferenzen und anderen öffentlichen Auftritten predigt er unermüdlich die weltverändernde Rolle Künstlicher Intelligenz in allen Lebensbereichen.

Eine Krise von Nvidia könnte auch viel weitere Kreise ziehen: Ihre Milliardengewinne investiert die Firma aus Santa Clara im Silicon Valley zum Teil in die Unterstützung von KI-Start-ups, die damit wiederum Chips des Konzerns kaufen. Huang baute in den vergangenen Jahren zudem ein enges Verhältnis zu US-Präsident Donald Trump auf.

Huang wurde noch vor kurzem beim Innovationsgipfel der Bundesregierung der rote Teppich ausgerollt. Die Bundesregierung vereinbarte eine Zusammenarbeit mit Nvidia.

Zunächst Dementis

Im Fall der Affäre mit einer möglichen chinesischen Spionin hatten Nvidia - und auch Huang selbst - zunächst von ganz gewöhnlichen Kontakten zur Managerin eines Kundenunternehmens gesprochen. Erst nachdem die "Financial Times" von einer Liebesbeziehung berichtete, gab der Nvidia-Chef die Affäre zu.

Der Nvidia-Verwaltungsrat leitete daraufhin eine Untersuchung ein. Zunächst hatte es geheißen, das Gremium habe weiterhin Vertrauen in Huang und dessen Führungsmannschaft.

"Ich war meiner Frau untreu"

Huang bestätigte am Sonntag in einer E-Mail an die Nvidia-Beschäftigten, dass er eine Affäre gehabt habe. "Ich schulde meiner Familie und Euch allen eine Entschuldigung", schrieb er. "Ich war meiner Frau untreu." Das Ehepaar ist seit gut 40 Jahren verheiratet.

In der Milliardärs-Rangliste des Finanzdienstes Bloomberg steht Huang aktuell auf dem 13. Platz mit einem geschätzten Vermögen von 145 Milliarden Dollar, das hauptsächlich aus Nvidia-Aktien besteht. In der E-Mail schrieb Huang, dass er hoffe, das Vertrauen der Familie mit der Zeit zurückzugewinnen. Eine Tochter und ein Sohn des Paars arbeiten ebenfalls bei Nvidia.

Huang ist für Chipverkäufe nach China

Zwischen Huang und der US-Regierung gab es immer wieder Differenzen über Beschränkungen für die Lieferung moderner KI-Chips nach China. Der Nvidia-Chef argumentiert, Verbote schadeten der Dominanz von Nvidia und damit auch der Vorreiter-Rolle der USA, weil sie die Entwicklung eigener Technologie in China beschleunigen würden. Die US-Regierung versucht dagegen seit Jahren, chinesische Fortschritte bei Künstlicher Intelligenz durch die Blockade der Lieferungen von Hochleistungschips unter anderem von Nvidia zu bremsen.

Die aus China stammende Frau, mit der Huang eine Affäre gehabt haben soll, arbeitete zeitweise für die Firma Megaspeed. Das Unternehmen war verdächtigt worden, eine Hülle zu sein, über die Nvidia-Chips nach China geschleust werden könnten./so/DP/jha/stk

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