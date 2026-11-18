(Im vierten Absatz wurde ein Tippfehler beim Aktienkurs entfernt. Es muss heißen fast 164 rpt 164 US-Dollar.)

SANTA CLARA (dpa-AFX) - Der Chip-Riese NVIDIA zieht einen Schlussstrich unter die Ära seines einst übermächtigen Chefs Jensen Huang. "Der Verwaltungsrat hat entschieden, dass er Jensen nicht wieder einsetzen wird", sagte Interimschefin Colette Kress im Sender CNBC.

Huang, der bis zum Rücktritt in der vergangenen Woche das Gesicht von Nvidia war, verkündete wenige Stunden zuvor, dass er ein Rückkehrangebot annehmen würde. Viele Mitarbeiter, Investoren und Geschäftspartner von Nvidia riefen ihn auf, wieder den Chefposten zu übernehmen, erklärte der 63-Jährige.

Bei der Vorlage frischer Quartalszahlen machte Kress deutlich, dass das explosive Wachstum des Nvidia-Geschäfts im KI-Boom auch ohne Huang weitergehen werde. So schraubte sie die Prognose für das Umsatzwachstum im kommenden Geschäftsjahr von 70 auf 75 Prozent hoch. Die Anleger zeigten sich zufriede.

Die Aktie stieg im nachbörslichen US-Handel um bis zu fünf Prozent auf fast 164 Dollar, gab aber über Nacht einen Großteil der Gewinne wieder ab. Seit dem Anfang Oktober erreichten Rekordhoch von etwas mehr als 243 Dollar steht das Papier unter Druck. Der Börsenwert sank seitdem um etwas mehr als ein Drittel auf rund 3,7 Billionen Dollar.

"Nicht vereinbar"

Huang war vergangene Woche als Nvidia-Chef zurückgetreten. Zuvor wurden zwei außereheliche Affären bekannt. Eine der Frauen war Managerin des Nvidia-Kunden Megaspeed und wird laut Medienberichten von US-Sicherheitskreisen verdächtigt, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein. Bei der anderen handelte es sich Berichten zufolge um eine Huang unterstellte Top-Managerin von Nvidia.

Verwaltungsratschef Harvey Jones sagte nun, der langjährige Chef habe seinen Rücktritt nach dem Bekanntwerden von Verhalten eingereicht, das "mit dem Verhaltenskodex, den Standards und kulturellen Normen des Unternehmens nicht vereinbar war", sagte er. "Der Verwaltungsrat nahm seinen Rücktritt einstimmig an und hat nicht vor, Jensen wieder als Chef einzusetzen." Es war das erste Mal, dass sich Nvidia zu den Gründen von Huangs Abgang äußerte.

China größeres Problem als Affären?

Inzwischen gibt es auch mehr Fragen dazu, was Nvidia über Lieferungen von KI-Chips nach China wusste. Megaspeed wurde zur Zeit von Huangs Affäre mit der Managerin von Behörden verdächtigt, in Umgehung von US-Verboten Nvidia-Technik nach China weitergeleitet zu haben.

Aus der US-Regierung macht vor allem Finanzminister Scott Bessent nun Druck auf Nvidia, schnell aufzuklären, wer beim Unternehmen wann was wusste. "Haben sie diese scheinbar verbotenen Verkäufe vorangetrieben, um Umsätze und Gewinn hochzutreiben?", fragte Bessent am Wochenende in einem TV-Interview. Er wolle binnen zehn Tagen Antworten vom Unternehmen.

Anwältin Katie Sweeten, die früher Staatsanwältin in der für Nationale Sicherheit zuständigen Abteilung des US-Justizministeriums war, betonte, dass bewusstes Umgehen solcher Verbote der Regierung schwere Konsequenzen haben könnte. Beteiligten Managern drohten Gefängnisstrafen von bis zu 20 Jahren und einem Unternehmen hohe Strafen, sagte sie bei CNBC.

Ungebremstes Wachstum

Unter Huangs Führung - er war bis zum Rücktritt der erste und einzige Chef von Nvidia in mehr als 30 Jahren - wurde der Chip-Konzern zum Motor des KI-Booms. Die Firma war ursprünglich auf Grafik-Karten spezialisiert. In den vergangenen Jahren stellte sich aber heraus, dass die Technologie dahinter sich besonders gut für das Training Künstlicher Intelligenz eignet. Chips des Konzerns machte das praktisch unverzichtbar in KI-Rechenzentren.

Im vergangenen Quartal - dem letzten mit Huang an der Spitze - wuchs das Geschäft von Nvidia abermals rasant. Der Umsatz verdoppelte sich im Jahresvergleich auf 115,8 Milliarden Dollar (105,2 Milliarden Euro). Das lag deutlich über den Erwartungen von Analysten, die im Schnitt eher mit 109 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Unter dem Strich stieg der Gewinn sprunghaft auf 65,3 Milliarden Dollar - ebenfalls gut doppelt so viel wie vor einem Jahr.

Für das laufende Quartal sagte Nvidia einen Umsatz von 130 Milliarden Dollar vorher, mit der Einschränkung, dass er drei Prozent höher oder niedriger ausfallen könne. Analysten hatten im Schnitt mit 125 Milliarden Dollar gerechnet. Bei 130 Milliarden Dollar wäre es ein Zuwachs von 91 Prozent im Jahresvergleich.

"Bank" für KI-Branche

Nvidia spielt auch auf andere Weise eine Schlüsselrolle für die KI-Industrie. Die schnell steigenden Milliardengewinne nutzte der Konzern unter Huangs Regie für Garantien oder Finanzspritzen an zum Teil klamme KI-Start-ups. Ein großer Teil des Geldes landet dann wiederum wieder bei Nvidia über den Kauf von Chips oder Computer-Leistung in Rechenzentren mit Technik des Konzerns.

Eine große Frage nach Huangs Abgang war, ob dieser Kreislauf ohne ihn weitergehen wird. Ohne Nvidia hätten viele sogenannte Neocloud-Anbieter keinen Zugang zum Kapital mehr, warnte der Chef der Finanzfirma Apollo, Marc Rowan, in einem CNBC-Interview.

Die Botschaft von Interimschefin Kress war: Man werde zwar mit Bedacht vorgehen, aber weiterhin diese Rolle für die Branche spielen. Der Investor und langjährige Tech-Analyst Gene Munster frohlockte daraufhin, dass Nvidia als "Bank der KI" erhalten bleibe. Kress war als langjährige Finanzchefin von Nvidia ebenfalls in die Deals involviert./so/DP/zb