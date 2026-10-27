Coca-Cola Aktie

Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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27.10.2026 15:06:38

WDH/ROUNDUP/Zero Sugar gefragt: Coca-Cola erhöht erneut Jahresprognose

(Kurs angepasst am Ende des 1. Absatzes angepasst.)

ATLANTA (dpa-AFX) - Coca-Cola hebt nach einem überraschend starken Quartal erneut seine Jahresziele. Im dritten Jahresviertel hatte der US-Getränkekonzern von einem unerwartet deutlich gestiegenen Absatz seiner Softdrinks und leicht angezogenen Preisen profitiert. Ausgerechnet im Heimatmarkt enttäuschte die Entwicklung jedoch. Die Aktie gab im frühen Handel leicht nach.

Für das Gesamtjahr 2026 rechnet Unternehmenschef Henrique Braun nun mit einem Umsatzplus aus eigener Kraft von mindestens fünf Prozent, wie der Konzern am Dienstag zur Vorlage seiner Quartalszahlen mitteilte. Zuletzt hatte Coca-Cola noch im Juli die Ziele angehoben. Da standen noch rund 5 Prozent organischer Zuwachs im Plan.

Im dritten Quartal kletterte der Umsatz um gut 7 Prozent auf fast 13,4 Milliarden Dollar (etwa 12 Mrd Euro). Auch organisch, also Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe herausgerechnet, lag das Plus in dieser Höhe. Schub gab vor allem das Geschäft in Lateinamerika, wo der Konzern ein organisches Plus von 16 Prozent verbuchte. Nordamerika schnitt mit plus drei Prozent im regionalen Vergleich am schlechtesten ab. Die Volumina, die der Konzern in verkauften Getränkekisten bemisst, blieben dort lediglich stabil. Der Anstieg bei der Kernmarke sei durch Rückgänge bei Wasser, Sportgetränken, Kaffee und Tee wettgemacht worden, hieß es vom Konzern zur Begründung.

Andrea Teixeira von der US-Bank JPMorgan sprach zwar von einer leicht enttäuschenden organischen Umsatzentwicklung in Nordamerika. Generell habe der Konzern aber starke Resultate bei hohen Erwartungen geliefert. Dabei habe zum vierten Quartal in Folge das organische Umsatzwachstum von Coca-Cola die Erwartungen übertroffen, und zwar dank einer besser als prognostizierten Absatzentwicklung. Operativ hebe sich der Konzern zudem von anderen Basiskonsumgüterherstellern ab, die mit dem inflationären Kostendruck zu kämpfen haben.

Operativ verdiente der Konzern im Berichtszeitraum fast 4,5 Milliarden Dollar, das waren zwölf Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Unter dem Strich stieg der Gewinn im Vergleich um acht Prozent auf gut 4 Milliarden Dollar. Zudem fiel das vergleichbare Ergebnis je Aktie mit einem Anstieg auf 0,91 Dollar etwas besser aus als gedacht. Auch für diese von Analysten stark beachtete Kennziffer erhöhte das Management seine Jahresziele - erwartet wird nun ein Zuwachs von mindestens elf Prozent. Zuvor hatte Coca-Cola hier noch plus neun bis zehn Prozent in Aussicht gestellt./tav/mne/stk

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