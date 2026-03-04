WDH/Rubio: USA haben Iran nicht wegen Israel angegriffen

(In der am 3. März gesendeten Meldung wurde im Leadsatz klargestellt, dass die USA den Iran und nicht Israel angegriffen haben.)

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA haben den Iran nach den Worten von US-Außenminister Marco Rubio zum Schutz eigener Sicherheitsinteressen angegriffen - und nicht wegen des Agierens von Israel. Es sei nicht mehr darum gegangen, ob die USA den Iran angreifen, sondern nur noch um den Zeitpunkt, sagte er in Washington. "So oder so musste es passieren." Das habe er bereits am Montag gesagt, seine Aussage sei aber nicht korrekt wiedergegeben worden.

Rubio und der Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, hatten das Agieren Israels in den Fokus gerückt. "Israel war entschlossen, hier zu seiner eigenen Verteidigung zu handeln, mit oder ohne amerikanische Unterstützung", sagte Johnson.

Rubio rückte Israels Angriffspläne in den Fokus

Rubio hatte gesagt, die USA hätten Kenntnis davon gehabt, dass Israel angreifen würde. "Wir wussten, dass dies einen Angriff auf die amerikanischen Streitkräfte auslösen würde", führte Rubio aus. Die USA seien deshalb zu dem Schluss gekommen, dass sie mehr Verletzte und Tote hinnehmen müssten, wenn sie unter diesen Umständen nicht "präventiv" gegen den Iran vorgegangen wären.

Nun betonte Rubio, die Entscheidung zum Krieg sei allein durch Präsident Donald Trump erfolgt. "Seine Entscheidung lautete, dass es dem Iran nicht gestattet sein würde, sich hinter seinem Programm für ballistische Raketen zu verstecken." Zudem dürfe der Iran niemals in den Besitz von Atomwaffen gelangen./jcf/DP/jha