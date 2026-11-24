Sanofi Aktie
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
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24.11.2026 10:45:38
WDH: Sanofi will US-Pharmahersteller Insmed für 41 Milliarden Dollar kaufen
(Ausgefallenes Wort im ersten Absatz, vierter Satz ergänzt: Der Kauf soll sich ab Ende rpt Ende 2028 positiv auf das Ergebnis je Aktie von Sanofi auswirken.)
PARIS (dpa-AFX) - Der Pharmahersteller Sanofi will das US-Biotechunternehmen Insmed übernehmen. Die Franzosen bieten 175 Dollar je Aktie. Dies entspreche einer Unternehmensbewertung von rund 41 Milliarden Dollar (37,6 Mrd Euro), die in bar gezahlt würden, teilte Sanofi am Dienstag in Paris mit. Der Kauf soll sich ab Ende 2028 positiv auf das Ergebnis je Aktie von Sanofi auswirken. Gerüchte über einen bevorstehenden Kauf hatte es bereits in der vergangenen Woche gegeben.
"Diese Übernahme ist ein wichtiger strategischer Schritt, um unseren Wachstumskurs mittel- und langfristig deutlich zu beschleunigen und unsere Pipeline in der mittleren und frühen Entwicklungsphase weiter zu stärken", sagte Sanofi-Chefin Belen Garijo, die den Konzern seit Mai steuert. "Insmed ergänzt unsere bereits erfolgreiche Präsenz im Bereich Atemwegserkrankungen durch ein hochdifferenziertes Produktportfolio, eine starke wissenschaftliche Basis und nachgewiesene kommerzielle Erfolge", ergänzte die Managerin.
Die Insmed-Aktie hatte zuletzt bereits wegen der Spekulationen auf eine Übernahme kräftig zugelegt. Seit Ende Oktober kletterte der Kurs um rund 60 Prozent auf 149,09 Dollar. Mit dem Kursanstieg erholte sich das Papier etwas von den Verlusten der Monate davor. Mit dem aktuellen Niveau liegt der Kurs weiterhin deutlich unter dem Rekordhoch von fast 213 Dollar Ende 2025./tav/zb
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