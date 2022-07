WDH: Schaeffler-Holding erhöht Beteiligung an Automobilzulieferer Vitesco

(Es wird klargestellt, dass der Anteil um vier Prozentpunkt rpt Prozentpunkte stieg.)

HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Die Familie Schaeffler hat ihren Anteil an dem Automobilzulieferer Vitesco (Vitesco Technologies) erhöht. Die Schaeffler-Gesellschaft IHO habe 1,6 Millionen Vitesco-Aktien erworben, teilte die Holding am Montag in Herzogenaurach mit. Damit stockt die Schaeffler-Familie ihren Anteil um rund vier Prozentpunkte auf insgesamt 49,99 Prozent auf. Die Anteile werden von verschiedenen Gesellschaften der IHO Holding gehalten. Über die Details der Transaktion sei Stillschweigen vereinbart worden, hieß es. Die im Kleinwertesegment SDAX notierte Vitesco-Aktie legte um mehr als vier Prozent zu. Das Papier hat im laufenden Jahr bislang über zehn Prozent an Wert verloren./nas/mis