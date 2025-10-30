30.10.2025 14:47:39

WDH/Schüler beklagen 'tiefe Krise' und warnen vor wirtschaftlichen Folgen

(Vorname im 1. Satz des 3. Absatzes berichtigt: Michael rpt Michael Hüther)

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesschülerkonferenz (BSK) und das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) haben mit Blick auf psychische Probleme bei Schülerinnen und Schülern vor den langfristigen Folgen gewarnt. "Wir stecken in einer tiefen Krise. Uns geht's nicht gut und wenn wir da nicht rauskommen, dann hat das extreme volkswirtschaftliche und gesellschaftliche Folgen", sagte BSK-Generalsekretär Quentin Gärtner bei einer Pressekonferenz in Berlin.

10-Punkte-Plan für mehr Resilienz

In einem 10-Punkte-Plan fordert die BSK unter anderem mehr Schulsozialarbeiter und Schulpsychologen, eine Förderung von Medienkompetenz in allen Unterrichtsfächern und die Vermittlung von Schlüsselkompetenzen wie Selbstregulation und Stressbewältigung im Unterricht und außerhalb. Einer aktuellen BSK-Kampagne zu dem Thema haben sich nach deren Angaben mehr als 20 andere Organisationen, Verbände und Krankenkassen angeschlossen. "Wir wollen anpacken, wir haben Bock, aber wir werden viel zu häufig allein gelassen", sagte Gärtner.

IW: Niemanden liegen lassen

IW-Chef Michael Hüther verwies auf verschiedene Studien, wonach mehr als ein Fünftel der Kinder und Jugendlichen von psychischen Auffälligkeiten betroffen seien und mehr als ein Drittel der Schülerinnen und Schüler unter Einsamkeit litten. Die Lage habe sich nach der Corona-Pandemie etwas verbessert, aber nicht mehr das Niveau der 2010er-Jahre erreicht.

"Wie sich die psychische Gesundheit in Kindheit und Jugend entwickelt, kann langfristig sehr weitreichende ökonomische Folgen haben", heißt es in einem aktuellen IW-Papier. "Erwerben junge Menschen in diesem Bereich so starke Einschränkungen, dass sie im Erwachsenenalter nicht am Arbeitsmarkt aktiv werden können, tragen sie später nicht nur nicht zur Wertschöpfung der deutschen Wirtschaft bei, sondern sind zumeist auch in hohem Maße auf staatliche Unterstützungsleistungen angewiesen."

Hüther sprach die ohnehin schon niedrige Geburtenrate an und ein dadurch sinkendes Potenzial an Erwerbspersonen. Niemand dürfe liegengelassen werden./jr/DP/jha/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX etwas leichter -- Wall Street mit Abgaben -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer zu kleinen Abgaben tendiert. Die Wall Street zeigt sich unterdessen leichter. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen