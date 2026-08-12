12.08.2026 15:00:38

WDH/Schutz vor Sucht: 390.000 Sperren im Spielersperrsystem

(Zahl in Überschrift korrigiert: 390.000)

DARMSTADT (dpa-AFX) - Im bundesweit zentralen Spielersperrsystem für Glücksspiele sind derzeit knapp 390.000 Sperren eingetragen. Im ersten Halbjahr habe es rund 600.000 Statusabfragen über Spieler gegeben, teilte das bundesweit zuständige Regierungspräsidium in Darmstadt auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Bei den Sperren können auch mehrere auf eine Person eingetragen sein.

Spieler können sich selbst sperren

Das Spielersperrsystem dient einem Schutz von Spielerinnen und Spieler sowie der Bekämpfung der Glücksspielsucht. Spieler können sich selbst eintragen lassen oder von Fremden gesperrt werden. Beim Betreten einer Spielhalle, Spielbank oder eines Wettanbieters wird die Identität abgeglichen. Ist ein Mensch gesperrt, muss ihm der Zutritt verwehrt werden. Das zentrale spielformübergreifende System gibt es seit Juli 2021.

Neben den Statusabfragen über die Spieler gab es dem Regierungspräsidium zufolge auch rund 2,4 Millionen sogenannter Boni- und Rabattanfragen. Diese müssten Glücksspielanbieter machen. "Hintergrund ist auch hier der Spielerschutz, also dass Veranstalter nicht auf Spieler in der Art einwirken, dass diese wegen der Aussicht auf Vorteile wie Boni oder Rabatte ihre Spielersperre aufheben."

Immenser Umsatz durch Glücksspiel

"Hochgerechnet gut 1,3 Millionen Menschen erfüllen die Diagnosekriterien einer glücksspielbezogenen Störung, weitere 3,1 Millionen Menschen weisen Anzeichen für ein problematisches Glücksspielverhalten auf", heißt es auf der Homepage des Beauftragten der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen. Die Umsätze auf dem legalen Glücksspielmarkt haben sich nach Angaben der Deutschen Hauptstelle für Suchfragen von 2010 bis 2014 auf gut 69 Milliarden Euro mehr als verdoppelt./opi/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen letztlich stärker -- ATX geht fester in den Feierabend -- DAX schließlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt legte am Donnerstag zu. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen