Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|
12.11.2025 20:41:38
WDH/Siemens: Veronika Bienert soll Ralf Thomas an Finanzressortspitze ersetzen
(ausgefallenes Wort in der Überschrift ergänzt: Siemens)
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Siemens hat die Weichen für eine Nachfolge des scheidenden langjährigen Finanzchefs Ralf Thomas gestellt. Vorstandsmitglied Veronika Bienert soll im Verlauf des Geschäftsjahres 2026 das Amt übernehmen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Thomas ist bereits seit über einem Jahrzehnt Finanzvorstand von Siemens. Die Entscheidung über den konkreten Zeitpunkt des Übergangs erfolge im Rahmen
des Übergabeprozesses, hieß es. Thomas werde auch nach seinem Ausscheiden bei Siemens seine Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender von Siemens Healthineers fortsetzen.
Der Aufsichtsrat entschied zudem, die Vorstandsverträge von Bienert sowie Peter Körte zum 1. April 2026 vorzeitig für weitere fünf Jahre zu verlängern./nas/he
