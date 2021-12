WDH: Stiftung präsentiert die 50 ältesten Familienunternehmen

(Tippfehler im dritten Satz korrigiert)

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Stiftung Familienunternehmen hat eine aktualisierte und erweiterte Liste der ältesten Familienunternehmen Deutschlands veröffentlicht. Auf Platz 1 und 2 stehen weiterhin zwei Betriebe aus Nordrhein-Westfalen, die nach einem halben Jahrtausend immer noch im Besitz der Gründerfamilien sind: Der Verzinkerei-Spezialist The Coatinc Company in Siegen, der 1502 von einem Schmied gegründet wurde und nun in der 17. Generation in Familienbesitz ist, und die für ihre Druckknöpfe bekannte Firma Prym aus Stolberg im Rheinland.

Auf Platz 3 folgt die Glasmanufaktur von Poschinger in Frauenau im Bayerischen Wald, die 1568 gegründet wurde - die allerdings soeben "die Produktion bis auf Weiteres eingestellt" hat. Die Auswirkungen der Pandemie, Engpässe in der Versorgung mit Rohstoffen und Zubehör, aber auch erhöhte Energiepreise und die CO2-Abgabe machten diesen Schritt notwendig, erklärte Poschinger.

Bis Platz 50 reihen sich Industriebetriebe, Privatbanken, Lebensmittelhersteller und Handelsunternehmen in allen Größen. Der jüngste Betrieb auf der Liste wurde 1791 gegründet. Erfasst wurden Unternehmen, die sich seit ihrer Gründung durchgehend im Familienbesitz befinden. Apotheken, Gasthäuser, landwirtschaftliche Betriebe, Mühlen und kleine Handwerksbetriebe wurden nicht berücksichtigt./rol/DP/eas