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20.05.2026 11:53:38
WDH/TAGESVORSCHAU: Termine am 20. Mai 2026
(Datum in der Überschrift klargestellt.)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 20. Mai
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TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: British Land Company, Jahreszahlen
08:00 GBR: Marks & Spencer, Jahreszahlen
10:00 DEU: Bankhaus Metzler, Jahres-Pk, Frankfurt/M.
10:00 DEU: SGL Carbon, Hauptversammlung
10:00 DEU: Takkt, Hauptversammlung
10:00 DEU: ProSiebenSat.1, Hauptversammlung
10:00 DEU: SFC Energy, Hauptversammlung
10:00 DEU: Bilfinger, Hauptversammlung
10:00 DEU: Uniper, Hauptversammlung
10:00 DEU: Brenntag, Hauptversammlung
10:00 DEU: Stihl, Bilanz-Pk, Waiblingen
10:00 DEU: Commerzbank, Hauptversammlung
10:00 DEU: Arag, Jahreszahlen, Düsseldorf
10:30 DEU: Klöckner & Co, Hauptversammlung
10:30 DEU: Hapag-Lloyd, Hauptversammlung
10:30 NLD: Euronext, Hauptversammlung
11:00 DEU: TAG Immobilien, Hauptversammlung
11:00 DEU: 1&1, Hauptversammlung
11:00 DEU: SMS group, Jahreszahlen, Mönchengladbach
12:30 USA: Hasbro, Q1-Zahlen
13:00 USA: Analog Devices, Q2-Zahlen
14:00 FRA: Capgemini, Hauptversammlung
14:00 USA: Blackrock, Hauptversammlung
14:00 USA: GE Vernova, Hauptversammlung
15:00 USA: Travelers, Hauptversammlung
16:00 USA: Halliburton, Hauptversammlung
16:00 USA: Mondelez International, Hauptversammlung
17:00 USA: McDonald's, Hauptversammlung
18:00 USA: Amazon, Hauptversammlung
20:00 USA: Citigroup Inc, Hauptversammlung
22:20 USA: Nvidia, Q1-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Target, Q1-Zahlen
USA: Intuit, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 GBR: Verbraucherpreise 4/26
08:00 DEU: Erzeugerpreise 4/26
09:00 AUT: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)
11:00 EUR: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)
16:30 USA: EIA-Ölbericht
20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 29.4.26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Beginn Energieministerkonferenz mit Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche (CDU), Norderney
09:00 DEU: Bundesfinanzhof verkündet Entscheidungen über baden-württembergische Landesgrundsteuer, München
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