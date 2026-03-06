OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|
06.03.2026 09:25:38
WDH: Tankstellenpächter trifft Frust - 'Können dafür gar nichts'
(Buchstabendreher in der Verbandsabkürzung im ersten Absatz, letzter Satz berichtigt: VGT rpt VGT)
BERLIN (dpa-AFX) - Tankstellenbetreiber bekommen nach Angaben des ostdeutschen Branchenverbands den Frust über die gestiegenen Spritpreise zu spüren. "Die Kollegen an den Kassen kriegen natürlich schon sehr deutlich den Unmut der Leute mit", sagte Hans-Joachim Rühlemann, Vorsitzender des Verbands des Garagen- und Tankstellengewerbes (VGT) Nord-Ost.
Die Tankstellenpächter nahm er mit Blick auf die Preisentwicklung in Schutz. "Die können dafür gar nichts." Die Preishoheit liege bei den Mineralölgesellschaften. "Die leiten die Preise weiter. Mittlerweile ist es so weit, dass das alles automatisch funktioniert. Häufig kriegt der Verkäufer an der Kasse oder die Kassiererin an der Kasse das gar nicht mit."
Der VTG Nord-Ost ist zuständig für Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
Tanken in Mini-Portionen
Besonders in Gegenden, in denen vermehrt Menschen mit wenig Geld leben, tanken die Menschen laut Rühlemann teils zurückhaltend. "Die kommen dann schon mal und tanken für fünf Euro, weil sie morgen unbedingt das und das noch erledigen müssen. Das ist schon ganz klar festzustellen." Er nannte Berlin-Reinickendorf als Beispiel.
Andere Kunden stiegen auf andere Verkehrsmittel um. "Kann ich mir nicht mehr leisten. Du bist zu teuer. Ich fahre jetzt mit den Öffis", bekomme man an der Kasse dann zu hören. Autofahrer, die sowieso auch eine Fahrkarte für öffentliche Verkehrsmittel haben, würden diese verstärkt nutzen.
Mehr Tank-Tourismus erwartet
Der Tank-Tourismus in die östlichen Nachbarländer Polen und Tschechien halte sich hingegen derzeit in Grenzen. Rühlemann vermutet, weil die Menschen teils ohnehin noch etwas im Tank hätten. "Wenn das aber jetzt noch ein paar Tage dauert, wird das mit Sicherheit verstärkt zunehmen." Bei Super-Benzin könne man pro Liter in Polen derzeit teils 40 bis 45 Cent sparen.
Rühlemann reagierte auch auf Kritik, die Spritpreise seien schon gestiegen, obwohl der Treibstoff in den Tanks noch vor der Erhöhung der Rohölpreise eingekauft worden sei. "Da ist was Wahres dran, aber das funktioniert umgekehrt natürlich genauso." Wenn die Preise an der Zapfsäule irgendwann wieder nach unten gingen, passiere das wegen des Wettbewerbs mitunter schnell. Dann verkauften Tankstellen auch den eigentlich teureren Sprit zu einem deutlich günstigeren Preis./chh/DP/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu OMV AG
|
06.03.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
06.03.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime im Minus (finanzen.at)
|
06.03.26
|Schwacher Handel: Das macht der ATX Prime am Mittag (finanzen.at)
|
06.03.26
|Schwache Performance in Wien: ATX fällt am Freitagmittag (finanzen.at)
|
06.03.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
06.03.26
|ATX-Handel aktuell: ATX zum Start des Freitagshandels stärker (finanzen.at)
|
05.03.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
05.03.26
|ATX-Handel aktuell: ATX letztendlich leichter (finanzen.at)
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|05.03.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|5,78
|2,50%
|Eni S.p.A.
|20,56
|1,91%
|OMV AG
|57,45
|2,22%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|36,47
|2,00%
|TotalEnergies
|68,09
|2,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.