Hyundai Motor Aktie
WKN: 885647 / ISIN: KR7005380001
|
27.01.2026 07:04:39
WDH: Trump erhöht Zölle für Südkorea auf 25 Prozent
(Im zweiten Absatz muss es richtig heißen: Milliarden rpt Milliarden statt Millionen.)
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat die US-Zölle unter anderem für Autos und Medikamente aus Südkorea von 15 auf 25 Prozent hochgeschraubt. Als Grund nannte Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social, dass die im vergangenen Jahr erzielte Handelsvereinbarung immer noch nicht vom südkoreanischen Parlament bestätigt worden sei.
Trump hatte ursprünglich mit Zöllen von 25 Prozent für Waren aus Südkorea gedroht. Dann wurde im Juli und Oktober 2025 ein Satz von 15 Prozent festgezurrt. Südkorea kündigte im Herbst auch an, über mehrere Jahre verteilt 350 Milliarden Dollar in den USA zu investieren.
Aus Südkorea werden unter anderem viele Autos in die USA unter den Marken Kia und Hyundai (Hyundai Motor) geliefert, sowie Halbleiter und Elektronik./so/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hyundai Motor Co Ltd
|
07:48
|ROUNDUP 2: Trump will Zölle für Südkorea auf 25 Prozent erhöhen (dpa-AFX)
|
07:04
|WDH: Trump erhöht Zölle für Südkorea auf 25 Prozent (dpa-AFX)
|
06:34
|ROUNDUP: Trump erhöht Zölle für Südkorea auf 25 Prozent (dpa-AFX)
|
06:20
|Trump erhöht Zölle für Südkorea auf 25 Prozent (dpa-AFX)
|
06.11.25
|Hyundai-Aktie im Plus: Erweiterung von Europa-Testcenter in Rüsselsheim (dpa-AFX)
|
30.10.25
|Koreanischer Autobauer Hyundai erleidet Gewinneinbruch wegen US-Zöllen (dpa-AFX)
|
29.10.25
|Ausblick: Hyundai Motor verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.09.25
|Südkoreas Präsident kritisiert Festnahmen in den USA scharf (dpa-AFX)