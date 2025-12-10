WDH/US-Notenbank erhöht Konjunkturprognose für 2026

(Am Ende des ersten Absatzes wurden zwei überflüssige Worte gestrichen.)

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) rechnet im kommenden Jahr mit deutlich mehr Wachstum als bislang. Für 2026 geht die Zentralbank im Median mittlerweile von einem Plus von 2,3 Prozent aus - noch im September hatten die Experten 1,8 Prozent für das neue Jahr vorhergesagt. Die Konjunkturerwartungen für das ablaufende Jahr stiegen leicht auf 1,7 Prozent (zuvor 1,6 Prozent).

Die Inflation dürfte 2026 unterdessen nachlassen: Trotz der aggressiven Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump erwartet die Notenbank nun einen Wert von 2,4 Prozent statt bislang 2,6 Prozent. Für 2025 hatten die Experten eine Teuerungsrate von 3,0 Prozent vorhergesagt - jetzt rechnen sie mit 2,9 Prozent./ngu/DP/jha