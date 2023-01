WDH: US-Präsident Biden plant Kanada-Besuch im März

(Im 2. Absatz wurde ein Redigierrest entfernt ("im Mittelpunkt") gestrichen).

MEXIKO-STADT (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden will im März nach Kanada reisen. Das teilte das Weiße Haus am Dienstag nach einem Treffen von Biden mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau in Mexiko-Stadt am Rande des Nordamerika-Gipfels mit.

Bei dem Gespräch zwischen Biden und Trudeau ging es neben bilateralen und regionalen Fragen auch um "Russlands brutalen Krieg in der Ukraine" und die politische und soziale Lage im karibischen Krisenstaat Haiti, wie die US-Regierung weiter mitteilte.

Nach der Erstürmung von Regierungsgebäuden in Brasilien durch radikale Anhänger des abgewählten rechten Präsidenten Jair Bolsonaro brachten Biden und Trudeau demnach zudem ihre Unterstützung für die Demokratie im größten lateinamerikanischen Land zum Ausdruck.

Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador hatte den US-Präsidenten und den kanadischen Premierminister zum Nordamerika-Gipfel in der mexikanischen Hauptstadt empfangen. Der Gipfel ist ein trilaterales Format der drei Mitgliedstaaten des Freihandelsabkommens USMCA. Diesmal gehörten zu den Hauptthemen Migration, Drogenschmuggel und Klima./aso/DP/he