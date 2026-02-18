RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|
18.02.2026 07:29:38
WDH/Vattenfall-Chefin: Windpark-Flächen in Nordsee begrenzt
(Es muss Chefin in der Überschrift heißen.)
HAMBURG (dpa-AFX) - In Teilen der deutschen Nordsee gibt es nach Einschätzung von Vattenfall-Chefin Anna Borg ein Platzproblem für Windparks. "In der deutschen Nordsee sind die Flächen für Offshore begrenzt", sagte die Vorstandschefin des staatlichen schwedischen Energiekonzerns. Das erschwere die Planung von Windparkflächen und führe dazu, dass sich manche Anlagen störten. "Ein Windpark schattet einen anderen ab", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. In der Fachsprache nennt sich das Wake-Effekt.
In Deutschland gibt es eine Debatte darüber, ob Windkraftflächen in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone attraktiv genug sind, um Käufer zu finden. Im August 2025 konnte die Bundesnetzagentur zwei Flächen in der Nordsee nicht versteigern. Im Januar war bekanntgeworden, dass die Bundesregierung eine für dieses Jahr geplante Ausschreibung verschieben will.
Vattenfall hat sich gegen Flächen entschieden
Vattenfall habe die im vergangenen Jahr ausgeschriebenen Flächen geprüft - sich aber letztlich aus Gründen der Wirtschaftlichkeit gegen ein Gebot entschieden, sagte Borg: "Für uns erschien es nicht attraktiv. Hätte die Bundesregierung Preisrisiken abgesichert, wäre die Bewertung womöglich anders ausgefallen."
Vattenfall, das Deutschland zu einem seiner Kernmärkte zählt, will an anderen Stellen in der deutschen Nordsee die Windparks Nordlicht 1 und 2 errichten. Die finale Investitionsentscheidung fiel erst im Januar. Der Bau von Nordlicht 1 soll dieses Jahr beginnen, der von Nordlicht 2 voraussichtlich 2027. "Wir bauen die Windparks ohne staatliche Förderung."
Industrieunternehmen werden den Strom abnehmen, wie Borg ankündigte. Bereits bekannt ist, dass bislang BASF, Salzgitter und das niederländisch-amerikanische Unternehmen LyondellBasell zu den Kunden zählen. BASF und LyondellBasell sind Chemiekonzerne, Salzgitter ist ein Stahlproduzent.
Deutsche Windparks im Ausland? Borg ist zurückhaltend
Eine Analyse des Fraunhofer-Institut Iwes hatte ergeben, dass der Bau von deutschen Windparks in europäischen Nachbarländern die Energiewende vergünstigen kann. Nach Einschätzung des Bundesverbands Windenergie Offshore könnten Kosten in Milliardenhöhe eingespart werden.
Eine Lösung des Platzproblems, indem Windparks allein für den deutschen Markt in dänischen und schwedischen Meereszonen errichtet werden, wäre zu prüfen, sagte Borg. "Gleichzeitig haben wir bereits ein integriertes europäisches Energiesystem, in dem Strom zwischen Deutschland und anderen Märkten transportiert werde." Das werde auch in Zukunft so sein./lkm/DP/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Orsted
|
06.02.26
|A stronger and more competitive Ørsted after a defining year with earnings of DKK 25.1 billion within guidance (EQS Group)
|
05.02.26
|Ausblick: Orsted legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
03.02.26
|Ørsted signs agreement with CIP to divest its European onshore business, finalising divestment programme as planned (EQS Group)
|
02.02.26
|US federal court grants preliminary injunction allowing Sunrise Wind construction to resume (EQS Group)
|
02.02.26
|New employee-elected board member (EQS Group)
|
30.01.26
|Ørsted to present its annual report for 2025 on February 6 (EQS Group)
|
22.01.26
|Erste Schätzungen: Orsted veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
13.01.26
|Orsted-Aktie höher: US-Bundesrichter kippt Baustopp (dpa-AFX)