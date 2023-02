WDH: Vertrag von Vorstand Jungo Brüngger bei Mercedes-Benz verlängert

(In der Überschrift wurde der Nachname von Renata Jungo Brüngger vervollständigt)

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Vorstandsvertrag von Renata Jungo Brüngger ist am Donnerstag vom Aufsichtsrat von Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) bis Ende 2024 verlängert worden. Dies teilte das Unternehmen in Stuttgart mit. Die 61 Jahre alte Schweizerin ist seit 2016 Vorstandsmitglied und für den Bereich Integrität und Recht verantwortlich. Ihr Vertrag wäre Ende des Jahres ausgelaufen. Die Managerin ist eine von drei Frauen im Vorstand des schwäbischen Autobauers.

Bereits im vergangenen Jahr hatte das Kontrollgremium eine flexiblere Ausgestaltung der Bestellung und Wiederbestellung von Vorständinnen und Vorständen beschlossen: In einem Alter von 58 oder 59 Jahren zu Beginn der Amtszeit sollte die Bestelldauer zwei Jahre nicht überschreiten; ab 60 Jahren sollte die Bestelldauer ein Jahr nicht überschreiten. Mehrfache Verlängerungen der Verträge sind möglich, wie das Unternehmen mitteilte./ols/DP/jha