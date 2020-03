WDH/VIRUS/Merkel: Verfügbarkeit von Geld gewährleistet

("Dienstagabend" statt "Montagabend" im zweiten Satz)

BERLIN (dpa-AFX) - In der Corona-Krise ist die Verfügbarkeit von Geld nach den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel gewährleistet. Merkel sagte am Dienstagabend auf eine Frage, ob sich Menschen Sorgen machen müssten, dass Geld knapp werden könnte: "Es gibt keinerlei Anzeichen dafür." Sie wolle die Bürger aufrufen, sich an die offiziellen Mitteilungen zu halten. Man solle nicht den vielen Gerüchten Glauben schenken, die im Umlauf seien. "Wir tun alles, um wirklich transparent zu informieren. Und deshalb ist das gegenstandslos, was da an Befürchtungen ist."

Zuvor hatte auch die Bundesbank erklärt, die Versorgung der Menschen mit Scheinen und Münzen sei auch in der Coronavirus-Krise gesichert. "Das Bargeld wird in Deutschland nicht ausgehen", sagte Bundesbank-Vorstand Johannes Beermann am Dienstag in Frankfurt./bk/rm/mfi/hrz/hoe/cn/DP/nas