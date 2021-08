WDH: Visa-Probleme nach Brexit machen britischen Studierenden zu schaffen

(Dopplung in der Überschrift beseitigt)

LONDON/MADRID (dpa-AFX) - Britische Studierende, die im EU-Ausland studieren wollen, bekommen derzeit die unangenehmen Folgen des Brexits zu spüren. Viele warten wenige Tage vor dem Beginn des neuen Studienjahrs noch auf ihr entsprechendes Visum für Spanien, wie der Sender BBC am Donnerstag berichtete. Der Verband Universities UK hat demnach das britische Außenministerium und die spanische Botschaft angeschrieben und gebeten, die Betroffenen zunächst mit einem Touristenvisum ins Land zu lassen. Verzögerungen bei der Ausstellung von Visa machten den Studierenden erhebliche Sorgen, sagte eine Sprecherin.

Die Studierenden benötigen für den Visumsantrag seit dem Brexit neben einem polizeilichen Führungszeugnis auch ein medizinisches Zertifikat sowie Nachweise über ihr Einkommen. Mehrere berichteten der BBC, sich bereits vor Wochen beworben, aber noch keine Rückmeldung erhalten zu haben. Ella Perret, die bald in Madrid an die Uni gehen will, sagte dem Sender: "Ich habe noch keinen Flug oder eine Unterkunft gebucht, weil ich nicht weiß, ob ich wirklich gehen werde." Spanien ist dem Bericht zufolge zum beliebtesten Land für britische Studierende geworden.

Mit dem Brexit ist der Studienaustausch zwischen Großbritannien und der EU deutlich schwieriger geworden: Die Möglichkeiten des Erasmus-Programms fallen weg. An britischen Universitäten läuft langsam das sogenannte Turing-Programm an, das heimischen Studierenden Aufenthalte in aller Welt ermöglichen soll./swe/DP/mis