WKN DE: A1C6TV / ISIN: US9100471096

08.01.2026 09:40:38

WDH: Witterung sorgt für Verzögerungen am Frankfurter Flughafen

(In der Überschrift wurde der Vorspann VERMICHTES entfernt.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Weil Flugzeuge umfangreich enteist werden mussten, hat es am Mittwochabend am Frankfurter Flughafen erneut wetterbedingte Verzögerungen gegeben. 29 Maschinen durften ausnahmsweise nach 23.00 Uhr starten, wie das hessische Wirtschaftsministerium mitteilte. Der letzte Start erfolgte um kurz vor Mitternacht. Wegen starken Schneefalls hatte es bereits am Montagabend länger Fluglärm im Rhein-Main-Gebiet gegeben als eigentlich erlaubt. Es waren 22 Starts nach 23.00 Uhr genehmigt worden.

Am Frankfurter Flughafen gelten zwischen 23.00 und 5.00 Uhr Nachtflugbeschränkungen. Verspätete Maschinen dürfen bis Mitternacht landen, wenn etwa schlechtes Wetter der Grund ist. Verspätete Starts sind ebenfalls bis Mitternacht möglich, dafür ist eine gesonderte Genehmigung erforderlich./löb/DP/mis

