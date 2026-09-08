BVB Aktie

BVB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.09.2026 09:32:38

WDH/Wo die Champions League im TV läuft

(Wiederholung: Im zweiten Absatz im letzten Satz wurde der Gegner von Villarreal ergänzt.)

BERLIN (dpa-AFX) - Live-Spiele der Champions League können Fußballfans nicht im frei empfangbaren TV sehen. Wer die freie Auswahl haben will, benötigt sogar zwei Pay-TV-Abonnements - von den Streamingdiensten DAZN und Amazon Prime Video. Nur das Finale läuft ohne zusätzliche Kosten.

Fast alle Spiele der Champions League werden von DAZN gezeigt, insgesamt sind es laut Vertrag mit der UEFA 186. Ausnahme: Amazon zeigt für seine Kunden jeden Dienstag das Topspiel. Zum Auftakt der Vorrunde gibt es bei Prime Video das Heimspiel von Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) gegen den FC Villarreal.

Bewegte Bilder im Free-TV zeigt das ZDF. Der öffentlich-rechtliche Sender fasst mittwochs ab 23 Uhr den Spieltag zusammen. Am ersten Vorrunden-Spieltag gibt es eine zusätzliche Sendung am Donnerstag ab 23.15 Uhr. Das Zweite hat auch die Rechte für die Übertragung des Endspiels./mrs/DP/stk

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)

mehr Nachrichten

Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

mehr Analysen
17.02.26 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BVB (Borussia Dortmund) 3,27 1,08% BVB (Borussia Dortmund)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:01 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.09.26 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX tiefrot -- DAX im Minus --Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt gibt am Dienstag deutlich nach. Der deutsche Leitindex zeigt sich schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen