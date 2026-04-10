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10.04.2026 12:27:38

WDH: ZDF steigt nach Pause wieder bei Tour de France ein - Vertrag bis 2028

(Wiederholung, Tippfehler behoben: "einen" statt "eine" im 3. Satz, 3. Absatz.)

BERLIN (dpa-AFX) - Das ZDF wird nach langjähriger Pause 2027 wieder in die Live-Berichterstattung von der Tour de France einsteigen. Zuletzt hatte der öffentlich-rechtliche Sender 2011 Etappen der wichtigsten Radsport-Veranstaltung der Welt übertragen und war wegen der Dopingproblematik ausgestiegen.

Die gemeinsame Rechteagentur SportA hat für ARD und ZDF mit dem Rechtehalter Amaury Sport Organisation (ASO) einen Vertrag bis einschließlich 2028 abgeschlossen, wie beide Sender mitteilten. In diesem Jahr läuft die Tour vom 4. bis zum 26. Juli das vorerst letzte Mal nur im Ersten und bei Eurosport (Warner Bros Discovery). Die Frauen-Rundfahrt vom 1. bis zum 9. August wird im Rahmen von Live-Übertragungen im Ersten und in der ARD Mediathek gezeigt.

Die ARD ist seit 2015 wieder dabei

ARD und ZDF hatten viele Jahre abwechselnd die Tour-Etappen gezeigt. Aufgrund mehrerer Dopingfälle beschlossen sie das Ende der Übertragungen, mussten aufgrund laufender Verträge aber bis 2011 senden. 2015 stieg die ARD wieder ein und sendet seitdem parallel zum Spartensender Eurosport, der einen lange laufenden Vertrag mit der ASO hat.

Die nun abgeschlossene Vereinbarung der SportA mit der ASO enthält laut Mitteilung neben der Tour de France und der Tour de France Femmes auch Rechte für die Live- und Nachverwertung der Deutschland Tour, die Cyclassics Hamburg und einige Rad-Klassiker wie Paris-Roubaix. Die diesjährige Deutschland-Tour vom 20. bis 23. August zeigen ARD und ZDF abwechselnd./mrs/DP/men

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