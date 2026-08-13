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13.08.2026 06:31:29
WDI öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
WDI stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 34,11 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,38 JPY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat WDI mit einem Umsatz von insgesamt 9,21 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,17 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 12,82 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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