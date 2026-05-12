Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
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12.05.2026 06:00:18
We are living in the age of asymmetry
Power flows less from size or wealth than from the ability to convert imbalance into leverageWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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