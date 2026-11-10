Comes Aktie
ISIN: PLCOMES00020
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10.11.2026 02:30:00
We Are Witnessing the Stock Market Do Something for Only the 2nd Time in 136 Years, and History Is Clear What Comes Next for Stocks
As we enter year five of a bull market, investors have gotten pretty anxious.
Look at trading activity since the midterm elections. Stocks had their best day in a year and a half on Nov. 4, only to give it all back the following day. It's just a difficult environment for investors to analyze.
Earnings growth has been great all year long, driving the market higher, but there's no telling what the future holds for artificial intelligence or what inning we are in of what many have called a super cycle or the fourth industrial revolution.
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