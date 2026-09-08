People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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08.09.2026 06:00:21
We Can’t Allow a Handful of Greedy People to Play God’: Bernie Sanders Takes Aim at Big Tech Billionaires Over AI Power
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