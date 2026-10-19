Corrections Corporation of America Aktie
WKN: 785392 / ISIN: US22025Y4070
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19.10.2026 15:29:01
We Don't Fear Market Corrections. Nor Should You.
In January 2022, Team Rule Breakers recommended Spotify(NYSE:SPOT) to Stock Advisor members at about $209 a share. By November, with the S&P 500 deep in a bear market, it had fallen to about $69, a drop of roughly two-thirds.
Drops like that are hard to sit through, and with economic headwinds possibly ahead, plenty of investors are wondering how to prepare for the next one. Our answer comes from the philosophy by which every analyst on Team Rule Breakers invests. It starts with accepting that bad years will come, and it ends with a portfolio built to hold through them.
Spotify's story didn't end in November 2022, of course, and we'll come back to it.
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