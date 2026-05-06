People Aktie

People für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089

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07.05.2026 01:02:06

'We had people come just to see it': Amazon delivers its first UK parcels by drone

The unmanned aircraft can drop off 100 parcels a day within a 12km radius of Amazon's hub.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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