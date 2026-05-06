People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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07.05.2026 01:02:06
'We had people come just to see it': Amazon delivers its first UK parcels by drone
The unmanned aircraft can drop off 100 parcels a day within a 12km radius of Amazon's hub.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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05.05.26