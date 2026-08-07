Air Holdings Aktie
WKN DE: A42CTT / ISIN: JE00BT8Q3M55
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07.08.2026 23:05:00
We Just Had the Busiest Day for Commercial Air Travel Ever. Here's What It Means for Airline Stocks.
July 23 was a banner day for commercial air travel. An incredible 153,359 commercial flights worldwide were tracked that day, a new record. Of course, late July is peak season for global aviation, as that's when the North American, European, and Asian summer holiday schedules most closely align.But the trend overall is rising. Last year was a record year for the aviation industry, and 2026 was expected to see worldwide passenger traffic grow 5% over 2025. It looks like it's well on its way to accomplishing that goal.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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