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WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048

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09.05.2026 12:36:00

We Just Witnessed the Stock Market Do Something for Only the 2nd Time in 155 Years, and the Message Couldn't Be Clearer for Wall Street

It's been an incredible last seven years for Wall Street. Except for 2022, the benchmark S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) has gained at least 16% every year for the last seven. We've also witnessed the ageless Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) and iconic Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) crest psychologically important levels of 50,000 and 25,000, respectively.Investors have had plenty to be excited about, including the evolution of artificial intelligence, the dawn of quantum computing, record S&P 500 share buybacks, and better-than-expected corporate earnings.But what if this wasn't enough?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.
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