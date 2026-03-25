We need more plumbers and fewer lawyers in AI age, says BlackRock boss

Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
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25.03.2026 13:00:38
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Larry Fink also warns if oil prices stay high for a sustained period it will have "profound implications" for the world economy.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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