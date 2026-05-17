Class Aktie
WKN DE: A2AL9M / ISIN: AU000000CL11
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17.05.2026 11:15:37
'We need working-class voices to enrich culture'
Northumberland journalist Kate Pasola says there is a need to break down socioeconomic barriers.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Nachrichten zu Class Ltd
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10.01.26
|Are UK class actions a swizz? (Financial Times)