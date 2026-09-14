Global AI Aktie
ISIN: US93208X2018
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14.09.2026 23:56:01
'We owe it to humanity to try': Anthropic's CEO Just Called For Global AI Slowdown. Elon Musk, Sam Altman, and Google’s AI Chief Agree.
Dario Amodei, Sam Altman, Elon Musk, and Google DeepMind CEO Demis Hassabis do not agree on much. But over the weekend, all four backed the same uncomfortable idea: Artificial intelligence (AI) models may be improving too quickly for safety researchers to keep up.
This could have real consequences for investors.
In an essay published Saturday, Anthropic CEO Dario Amodei called on the industry to slow its development of "frontier" AI -- the most advanced models -- saying that while it would be difficult, "we owe it to humanity to try."
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