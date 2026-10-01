«We Remain Strangers»: Maurice Haas bringt Weltstars ins Mandarin Oriental

Maurice Haas hat Roger Federer, Tilda Swinton, John Malkovich, Dakota Johnson und zahlreiche weitere Weltstars porträtiert. Doch um Berühmtheit geht es dem Schweizer Fotografen erstaunlich wenig. Viel mehr interessieren ihn die flüchtigen Momente, in denen sich zwei fremde Menschen für einen Augenblick nahekommen. finews traf ihn anlässlich seiner Ausstellung «We Remain Strangers» im Mandarin Oriental Savoy in Zürich.