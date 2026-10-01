Oriental Holdings Bhd Aktie
WKN: 872615 / ISIN: MYL4006OO002
|
01.10.2026 16:00:00
«We Remain Strangers»: Maurice Haas bringt Weltstars ins Mandarin Oriental
Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Maurice Haas hat Roger Federer, Tilda Swinton, John Malkovich, Dakota Johnson und zahlreiche weitere Weltstars porträtiert. Doch um Berühmtheit geht es dem Schweizer Fotografen erstaunlich wenig. Viel mehr interessieren ihn die flüchtigen Momente, in denen sich zwei fremde Menschen für einen Augenblick nahekommen. finews traf ihn anlässlich seiner Ausstellung «We Remain Strangers» im Mandarin Oriental Savoy in Zürich.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Oriental Holdings Bhd
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Oriental Holdings Bhd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!