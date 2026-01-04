CES Aktie
WKN DE: A0M834 / ISIN: INE396F01013
|
04.01.2026 20:26:00
We Saw LG's Robot Butler Fold Laundry, Bake and Boss Around a Vacuum at CES
The launch of LG's ClOiD, an AI-powered home robot designed to perform a slew of household chores, marks the first major consumer appliance brand to unveil such a dynamic home robot.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CES Ltdmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.