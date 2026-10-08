TUI Aktie

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WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

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08.10.2026 09:11:14

We spent thousands on a Tui river cruise but ended up on coach trips

Passengers have described their anger after their itineraries changed to involve hours spent on coach trips instead.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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