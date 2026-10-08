TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
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08.10.2026 09:11:14
We spent thousands on a Tui river cruise but ended up on coach trips
Passengers have described their anger after their itineraries changed to involve hours spent on coach trips instead.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Nachrichten zu TUI AG
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08.10.26
|EQS-PVR: TUI AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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08.10.26
|EQS-PVR: TUI AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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07.10.26
|MDAX-Papier TUI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TUI von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
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06.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Ende des Dienstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
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06.10.26
|MDAX aktuell: Gewinne im MDAX (finanzen.at)
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06.10.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
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05.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
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05.10.26
|Börse Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)