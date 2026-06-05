Curatis Aktie
WKN DE: A40BDL / ISIN: CH1330780979
|
05.06.2026 12:15:00
We thought we found the perfect luxury retirement community, but it’s millions of dollars in debt. Are we trapped?
“If we were to leave, we would lose a portion of our buy-in — about $80,000.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Curatis AG
|
05.06.26
|SPI-Handel aktuell: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im SPI (finanzen.at)
|
05.06.26
|SPI-Handel aktuell: SPI-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
05.06.26
|Börse Zürich: Am Freitagmittag Gewinne im SPI (finanzen.at)
|
05.06.26
|Börse Zürich: SPI zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
04.06.26
|SIX-Handel: SPI beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
04.06.26
|Gewinne in Zürich: Anleger lassen SPI am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
04.06.26
|SPI-Handel aktuell: Das macht der SPI aktuell (finanzen.at)
|
04.06.26
|Börse Zürich: SPI verbucht zum Start des Donnerstagshandels Gewinne (finanzen.at)