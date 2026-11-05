We Win stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

We Win hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,12 Prozent auf 247,3 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 207,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at